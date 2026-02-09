сегодня в 13:06

Прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств ДТП с автобусом в Москве

В Москве устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей на Ленинском проспекте. Прокуратура взяла это дело на контроль, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Участниками ДТП стали грузовик и рейсовый автобус. Из-за их столкновения травмы получили 8 человек.

По предварительным данным прокуратуры, водитель грузовика при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу и въехал в него. На данный момент пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Момент столкновения автобуса и грузовика в центре Москвы попал на видео.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.