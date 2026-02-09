Момент столкновения автобуса и грузовика в центре Москвы попал на видео
Фото - © Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Появилось видео с места ДТП в центре Москвы, участниками которого стали пассажирский автобус и грузовик, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.
Из-за столкновения на Ленинском проспекте травмы получили 8 человек.
Оно произошло в 10:28 в районе дома № 11с1. По предварительным данным, водитель грузовика не уступил дорогу автобусу маршрута М1 и врезался в него.
На кадрах автобус ехал по прямой, когда в него въехал грузовой автомобиль. Удар пришелся в бок пассажирского транспорта.
Движение в районе места ДТП не затруднено.
