сегодня в 11:30

8 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в центре Москвы

ДТП с участием автобуса и грузовой машины произошло на Ленинском проспекте в столице, сообщает «112» .

В результате дорожного происшествия травмы получили 8 человек. Дополнительная информация об их состоянии отсутствует.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затора из-за аварии на дороге не наблюдается.

Ранее массовое ДТП произошло на ЮВХ в Москве. Это произошло в районе станции Андроновка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.