Массовое ДТП произошло на ЮВХ в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Несколько автомобилей столкнулись на ЮВХ в районе станции Андроновка, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Обстоятельства и причины происшествия выясняют оперативные службы города, работающие на месте. На данный момент о наличии пострадавших неизвестно.
В районе ДТП возникла пробка. Автолюбителям порекомендовали выбирать другие маршруты для поездок.
Ранее фура сбила кроссовер на ЦКАД. Иномарка превратилась в груду металла.
