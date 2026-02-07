сегодня в 10:24

Массовое ДТП произошло на ЮВХ в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на ЮВХ в районе станции Андроновка, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства и причины происшествия выясняют оперативные службы города, работающие на месте. На данный момент о наличии пострадавших неизвестно.

В районе ДТП возникла пробка. Автолюбителям порекомендовали выбирать другие маршруты для поездок.

Ранее фура сбила кроссовер на ЦКАД. Иномарка превратилась в груду металла.

