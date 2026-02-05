Груда металла: фура сбила кроссовер на ЦКАД, образовалась огромная пробка

Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 11:16

Фура столкнулась с кроссовером на 28-м км ЦКАД в Подмосковье

Фура столкнулась с иномаркой на 28-м км ЦКАД в Дмитровском округе, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Авария произошла в четверг утром. На опубликованных кадрах видно, как в результате столкновения большегруз буквально превратил иномарку в груду металла. Дорожники убирают с трассы обломки кроссовера.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее несколько машин столкнулись на внутренней стороне 100 км МКАД. Авария стала причиной образования серьезного затора.

