Груда металла: фура сбила кроссовер на ЦКАД, образовалась огромная пробка
Фура столкнулась с кроссовером на 28-м км ЦКАД в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
Фура столкнулась с иномаркой на 28-м км ЦКАД в Дмитровском округе, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Авария произошла в четверг утром. На опубликованных кадрах видно, как в результате столкновения большегруз буквально превратил иномарку в груду металла. Дорожники убирают с трассы обломки кроссовера.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее несколько машин столкнулись на внутренней стороне 100 км МКАД. Авария стала причиной образования серьезного затора.
