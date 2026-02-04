Массовая авария произошла на 100 км МКАД, образовалась пробка

сегодня в 10:11

В среду утром несколько машин столкнулись на внутренней стороне 100 км МКАД. Авария стала причиной образования серьезного затора, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На место происшествия прибыли оперативные службы столицы. Устанавливается, что именно произошло и есть ли пострадавшие.

ДТП серьезно затруднило движение автомобилей на данном участке МКАД. Водителей просят строить альтернативные маршруты.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка в районе аварии растянулась на 6 км.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.