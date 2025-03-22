Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону Происшествия сегодня в 02:38

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки беспилотника на многоквартирный дом в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба надзорного ведомства по Ростовской области.

Жителям дома окажут помощь, будет предусмотрена единовременная выплата, сообщил глава города Александр Скрябин. В результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. На место происшествия выехали оперативные службы. Состояние двоих пострадавших в результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону оценивают как средней тяжести,