Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки беспилотника на многоквартирный дом в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба надзорного ведомства по Ростовской области.
Жителям дома окажут помощь, будет предусмотрена единовременная выплата, сообщил глава города Александр Скрябин.
В результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. На место происшествия выехали оперативные службы.
Состояние двоих пострадавших в результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону оценивают как средней тяжести,