Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве парня в автобусе в Фрязеве

Прокуратура Электростали осуществляет надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по факту убийства 18-летнего молодого человека в автобусе, сообщает пресс-служба областного ведомства в Telegram-канале .

Предварительно установлено, что происшествие случилось вечером 18 января в автобусе. Ссора между группой молодых людей и 19-летним пассажиром возникла спонтанно из-за личных разногласий. После того как они покинули автобус на остановке на улице Мира, словесная перепалка переросла в физическое столкновение. В ходе драки 19-летний юноша использовал нож, нанеся им ранения в область шеи и тела потерпевшего.

Несмотря на оперативные меры по доставке пострадавшего в больницу и оказанную ему медицинскую помощь, тот скончался от полученных ранений. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Прокуратура Электростали контролирует ход и итоги расследования данного дела.

В результате проведения оперативных мероприятий лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления, задержано. В скором времени суд при участии сотрудника прокуратуры примет решение о применении к нему меры пресечения.

Ранее стало известно, что момент начала конфликта попал на видео. На кадрах видно, что ссора началась в том числе с неприличных жестов.

