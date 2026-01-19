Водитель автобуса в Подмосковье довез истекающего кровью парня до больницы

Водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 103 «Электросталь (м/р Северный) — ст. Фрязево» заметил раненого парня в салоне. Он прекратил рейс и доставил пострадавшего в больницу, сообщает пресс-служба Мострансавто.

Инцидент произошел 18 января. Группа молодых людей повздорила с 19-летним пассажиром в рейсовом автобусе в Электростали.

После того, как участники конфликта покинули автобус, между ними произошла драка. В ходе нее 19-летний юноша достал нож и ударил им одного из молодых людей. Удары пришлись в область шеи и туловища.

Раненый парень вошел в автобус, тогда водитель заметил в зеркале салонного обзора, что пассажир истекает кровью, ему нужна экстренная помощь. Мужчина проинформировал диспетчера. Было принято решение завершить рейс и срочно доставить парня в больницу. Однако врачи не смогли его спасти.

Позже в Сети появилось видео конфликта. На опубликованных кадрах видно, как автобус подъехал к остановке, затем открыл двери перед толпой молодых людей, которые в этот момент конфликтовали. За несколько секунд, что двери транспортного средства были открыты, один из злоумышленников хладнокровно со спины нанес удары потерпевшему. Затем двери автобуса закрылись, происходившее дальше не попало в объектив камеры наблюдения.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изучили видеозаписи с камер. Вскоре будет назначена судебная экспертиза. Следователи уже задержали 19-летнего парня из Электростали, которого подозревают в убийстве.

