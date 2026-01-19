сегодня в 14:12

17-летнего подростка убили в автобусе во Фрязеве

Во Фрязеве в одном из автобусов два человека, предположительно являющиеся выходцами из Таджикистана, совершили нападение на группу молодых людей. В итоге 17-летний юноша получил смертельные травмы и погиб на месте преступления, сообщает «Русская Община ZOV» .

Предварительно известно, что конфликт, начавшийся со словесной перебранки, перерос в физическое столкновение, в результате которого 17-летний юноша из Электростали получил смертельные ножевые ранения и скончался на месте.

Организация «Русская Община» заявила о намерении взять расследование данного инцидента под свой контроль.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

