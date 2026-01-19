Появилось видео конфликта, который привел к убийству 17-летнего парня во Фрязеве

19 января в Сети распространилась информация, что во Фрязеве (городской округ Электросталь) в салоне автобуса убили 17-летнего юношу. Преступниками оказались, предположительно, выходцы из Таджикистана. «Русская община ZOV» опубликовала видео конфликта, который привел к трагедии.

На опубликованных кадрах видно, как автобус подъехал к остановке, затем открыл двери перед толпой молодых людей, которые в этот момент конфликтовали. За несколько секунд, что двери транспортного средства были открыты, один из злоумышленников хладнокровно со спины нанес удары потерпевшему. Затем двери автобуса закрылись и происходящее дальше не попало в объектив камеры наблюдения.

«Русская община продолжает держать это дело на контроле, чтобы убийца не ушел от наказания», — говорится в сообщении «Русской общины ZOV».

Убийство юноши произошло внутри салона автобуса. В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

