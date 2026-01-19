сегодня в 16:25

Задержан подозреваемый в убийстве молодого парня в автобусе в Электростали

В Электростали задержан 19-летний молодой человек, который подозревается в убийстве 18-летнего местного жителя после конфликта в автобусе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 18 января группа молодых людей повздорила с 19-летним пассажиром в рейсовом автобусе в Электростали. Ссора случилась на фоне внезапно возникшей личной неприязни.

После того, как участники конфликта покинули автобус, между ними произошла драка. В ходе нее 19-летний юноша достал нож и ударил им одного из молодых людей. Удары пришлись в область шеи и туловища.

Пострадавшего доставили в больницу. Однако врачи не смогли его спасти.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изучили видеозаписи с камер. Вскоре будет назначена судебная экспертиза.

Подозреваемый в убийстве задержан. Устанавливаются другие участники драки и обстоятельства происшествия.

Ранее появилось видео конфликта, который привел к убийству молодого парня.

