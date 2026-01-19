Неприличный жест и замечание: начало кровавой разборки в автобусе попало на видео

Mash: опубликовано видео начала смертельного конфликта в автобусе в Электростали

Опубликовано видео начала конфликта в автобусе в Электростали, в результате которого зарезали 18-летнего юношу. Кадры публикует Mash .

На видео – салон автобуса. Внутри сидит компания молодых людей. Они показывают кому-то неприличные жесты. На это обратил внимание 19-летний пассажир. Он, судя по всему, сделал молодым людям замечание, после чего началась словесная перепалка.

Когда автобус остановился во Фрязеве, компания вышла вслед за юношей. Уже на улице началась драка. В ходе нее, согласно видео, в 19-летнего пассажира выстрелили из ракетницы.

Он в ответ достал нож и трижды ударил одного из молодых людей. 18-летний пострадавший был госпитализирован, но скончался от полученных травм в больнице.

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый уже задержан.

