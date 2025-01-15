Прокуратура следит за расследованием смертельного ДТП с автобусом в Подмосковье

Прокуратура Солнечногорска взяла на контроль расследования уголовного дела по факту смертельной аварии, участниками которой стали 5 транспортных средств, в том числе автобус, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Массовое ДТП произошло 15 января около 18:00 на 50 км трассы М-10 «Россия»: корпоративный автобус влетел в попутку, а затем еще в 2 автомобиля.

Спустя время другой автобус врезался в тот, что стоял на месте аварии. Транспортное средство от удара сдвинулось и задавило двух человек: водителя и его сменщика. Те ставили аварийные знаки.

Один мужчина от полученных травм умер на месте ДТП, а второй — в больнице.

По факту призошедшего завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Прокуратура проконтролирует выявление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты расследования дела.