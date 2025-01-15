Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом в Солнечногорске

Число жертв в ДТП с автобусом, которое накануне произошло в подмосковном Солнечногорске, увеличилось до двух человек. По факту смертельной аварии в отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Фигурантом уголовного дела стал 64-летний водитель автобуса. Согласно предварительным данным, именно он не справился с управлением и спровоцировал смертельное ДТП.

Известно, что один человек погиб на месте сразу, а второй скончался в больнице через некоторое время. Пострадавшего с разными травмами успели доставить в медучреждение, но врачи оказались бессильны.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“», — рассказала начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД Татьяна Петрова.

Ранее в Сети появились фото с места смертельной аварии в Солнечногорске. На опубликованных кадрах видно сильно поврежденные автобус и легковой автомобиль, а также лежащего на земле человека.