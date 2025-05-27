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Прокуратура следит за проверкой по попытке отравить зверей в Московском зоопарке

Пресненская межрайонная прокуратура взяла на личный контроль установление обстоятельств инцидента в Московском зоопарке, где неизвестный мужчина таблетками с неустановленным веществом пытался отравить животных, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — сообщили в ведомстве.

Происшествие случилось днем 27 мая. Момент, как мужчина бросает в вольеры животным таблетки, попал на видео. Все эти материалы генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова пообещала передать в полицию для дальнейшего разбирательства по существу.

Акулова также подчеркнула, что сотрудники зоопарка дополнительно осмотрят все вольеры, обследуют животных и лабораторным путем выяснят, каким веществом злоумышленник хотел отравить зверей. Таблетки нашли в вольерах рысей и леопарда.