Посетитель Московского зоопарка пытался отравить рысей и леопарда таблетками

Днем 27 мая неизвестный мужчина в светлой одежде пришел в Московский зоопарк и раскидал по вольерам с рысями и леопардом неизвестные таблетки с целью отравить животных. Момент преступления попал на видео, которое в своем Telegram-канале опубликовала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«В ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения. Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой», — сообщила Акулова.

По словам генерального директора зоопарка, сотрудники уже начали внутреннюю проверку. Они также дополнительно осматривают все вольеры и планируют обследовать животных. Параллельно с этим проводится экспертиза найденных таблеток с целью установить степень их опасности для животных. Некоторые препараты могут привести к непоправимым последствиям, даже если питомцы употребят их в пищу в малых дозах.

Акулова подчеркнула, что все записи с камер видеонаблюдения, а также другие материалы по данному происшествию будут переданы в полицию. Она хочет добиться справедливого и законного наказания для злоумышленника, который попытался отравить животных.

«Мы сделаем все возможное, чтобы преступник был найден и ответил перед судом. Московский зоопарк — территория закона, и мы используем все правовые механизмы для защиты наших подопечных», — заявила Акулова.

По словам директора зоопарка, главным приоритетом для сотрудников являются животные, о которых они заботятся, поэтому они не согласятся ни на какие компромиссы в вопросе пощады злоумышленника.