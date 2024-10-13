Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с велокурьером в Москве
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Прокуратура держит на контроле проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием велокурьера и автомобиля такси на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В районе дома № 56 на улице Металлургов 25-летний курьер на электровелосипеде столкнулся с автомобилем Geely Atlas. От полученных травм велокурьер скончался на месте ДТП.
Прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту смертельной аварии на востоке столицы.
Ранее в Москве 19-летний велокурьер на огромной скорости врезался в легковушку марки Renault. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.