Прокуратура Приморского края ищет мужчину, кинувшего коктейль Молотова в паркинг

Прокуратура: мужчина бросил коктейль Молотова в парковку в Приморском крае

Ночью 7 марта мужчина кинул два коктейля Молотова в огороженную территорию автомобильной парковки на улице Ватутина в городе Артем в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ворота паркинга загорелись. Второй коктейль Молотова приземлился в машину, но пожара не было.

Открыто уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК России — «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Правоохранители выясняют, кто совершил поджог, определяют полученный ущерб.

Ранее неизвестный поджег машину начальника отдела военного комиссариата Татарстана Ильшата Каримова. Это произошло перед началом весеннего призыва.