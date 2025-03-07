Машину начальника военкомата Татарстана пытались сжечь коктейлем Молотова

Инцидент произошел около 4 часов утра в пятницу на улице Роторной в Казани. Неизвестный подкрался к припаркованной иномарке Каримова и закинул под нее бутылку с зажигательной смесью.

Автомобиль загорелся, очевидцы вызвали пожарных и правоохранителей. Сам злоумышленник скрылся с места преступления. В результате пожар оперативно потушили, но Hyundai Каримова частично сгорел.

Каримов занимается подготовкой и призывом граждан на военную службу в Татарстане. По одной из версий, его машину могли поджечь по указке украинских мошенников.

Ранее студент поджег дверь здания ФСБ в центре Москвы. Пожар быстро потушили.