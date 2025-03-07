Студент поджег дверь здания ФСБ в центре Москвы

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17-летний студент второго курса Московского государственного университета спорта и туризма поджег дверь здания ФСБ на улице Лубянка в столице, сообщает Baza .

Как рассказали источники, инцидент произошел вечером 6 марта. К зданию ФСБ подошел 17-летний Никита П. Он поджег дверь, используя горючую жидкость, принесенную в пластиковой бутылке.

Пожар быстро потушили, а неудачливого поджигателя задержали.

На допросе юноша рассказал, что решился на поджог по указу мошенников.

Ранее в Московской области задержали студента за поджог железнодорожного оборудования.