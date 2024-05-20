Прокуратура Подмосковья заинтересовалась пожаром в здании бывшей ткацкой фабрики

Сотрудники МЧС 20 мая ликвидировали открытое горение площадью 6 тысяч квадратных метров в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики, расследование возгорания на объекте на контроль взяла ногинская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области .

По предварительной информации, спасатели получили сигнал о пожаре на улице 3-го Интернационала в Ногинске около 19:40 мск 20 мая и сразу же выехали на место происшествия. По прибытию они увидели охваченную огнем крышу здания бывшей прядильно-ткацкой фабрики, помещения которой сдавались в аренду.

Площадь пожара достигла 6 тысяч квадратных метров к моменту, когда огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал, сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают проливать конструкции здания.

Ногинская городская прокуратура взяла ход расследования дела о пожаре на свой контроль. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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