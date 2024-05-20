Пожар в ресторане Люблино был ликвидирован

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В Москве ликвидировали пожар, разгоревшийся на территории ресторана

Спасатели МЧС России боролись с огнем, который охватил ресторан площадью 350 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России .

20 мая в Люблино загорелся банкетный зал. До приезда огнеборцев 12 человек смогли покинуть здание самостоятельно. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожар ликвидировали 54 специалиста и 16 единиц техники. Спасателям удалось полностью потушить огонь.

Ранее пожарным удалось ликвидировать горение в здании московской управы.