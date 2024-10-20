Прокуратура: взято под контроль дело о ДТП с пятью погибшими в Домодедове

Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль дело о смертельном ДТП, в которое попали машина Lada и грузовик. В аварии погибли пять человек — водитель и пассажиры легкового авто, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Сотрудники ведомства следят за процедурой установления обстоятельств произошедшего. Также под контролем держат ход и результаты проверки.

На место происшествия отправлен Домодедовский городской прокурор Константин Федоренко.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП между Lada и грузовиком произошло 20 октября около 07:25 на 175-м километре трассы А-107 в г. о. Домодедово. Легковая машина выехала на «встречку» и врезалась в Scania. Умерли все, кто находился в отечественном транспортном средстве.