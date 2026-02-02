Прокуратура Подмосковья направила в суд дело жителя Видного по обвинению в разбое и убийстве

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Видного Ивана Козина, обвиняемого в разбойных нападениях и убийстве, совершенных в 2011 и 2013 годах, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по делу 36-летнего жителя города Видное Ивана Козина. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая разбой, совершенный группой лиц с применением оружия и причинением тяжкого вреда здоровью, а также убийство, сопряженное с разбоем.

По данным следствия, 6 октября 2011 года Козин вместе с соучастником, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру знакомого мужчины в Видном. В ходе нападения Козин нанес потерпевшему два удара ножом, а его соучастник — еще не менее двух ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого злоумышленники похитили золотую цепочку с крестиком.

Кроме того, 24 февраля 2013 года Козин с соучастниками, угрожая пистолетом, напал на продавца магазина «Хороший» в Ленинском городском округе. Преступники нанесли несколько ударов по голове продавцу и похитили из кассы более 65 тысяч рублей.

После совершения преступлений Козин скрывался от правоохранительных органов. Его личность была установлена, и в 2025 году он был задержан. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу и полностью признал вину. Соучастники Козина ранее были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

