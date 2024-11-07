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Прокуратура опубликовала видео смертельного ДТП с велосипедистом в Подмосковье

Прокуратура держит на контроле установление обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием велосипедиста в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в четверг около 07:00 на улице Ким в поселке Ильинский. На опубликованных кадрах видно, как велосипедист, объезжая лужу, едет по центру дороги. В этот момент легковушка на большой скорости буквально сносит мужчину.

В результате водитель автомобиля Ford Focus сбил 55-летнего мужчину, передвигавшегося на велосипеде по центру проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

Раменская прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии, а также принятие процессуального решения по данному факту.