Торчат ноги: жертва ДТП в Подмосковье застряла в лобовом стекле иномарки
Велосипедист застрял в лобовом стекле авто после ДТП в Подмосковье
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Автомобиль Ford сбил мужчину на электровелосипеде в Раменском городском округе, он погиб, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
ДТП произошло на дороге в поселке Ильинский. Очевидцы сняли кадры последствий аварии. На них видно, что иномарка стоит в полосе движения вне пешеходного перехода.
Удар в момент наезда был такой силы, что мужчина пробил головой лобовое стекло у Ford и застрял в нем. Наружу из автомобиля торчат только ноги пострадавшего.
Электровелосипедист скончался на месте аварии.