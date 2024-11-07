Торчат ноги: жертва ДТП в Подмосковье застряла в лобовом стекле иномарки

Велосипедист застрял в лобовом стекле авто после ДТП в Подмосковье

Автомобиль Ford сбил мужчину на электровелосипеде в Раменском городском округе, он погиб, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

ДТП произошло на дороге в поселке Ильинский. Очевидцы сняли кадры последствий аварии. На них видно, что иномарка стоит в полосе движения вне пешеходного перехода.

Удар в момент наезда был такой силы, что мужчина пробил головой лобовое стекло у Ford и застрял в нем. Наружу из автомобиля торчат только ноги пострадавшего.

Электровелосипедист скончался на месте аварии.