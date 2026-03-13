сегодня в 18:04

Прокуратура начала проверку после пожара в пансионате в Химках

Химкинская городская прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в пансионате для пожилых людей в округе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Предварительно, в пятницу загорелся частный пансионат для престарелых, который находится в двухэтажном деревянном доме в деревне Брехово.

Огонь уже локализован. Постояльцы из пансионата эвакуированы. В результате ЧП никто не пострадал и не погиб.

В ходе проверки сотрудник прокуратуры планируют установить все обстоятельства и причины возгорания, дадут правовую оценку исполнению требований законодательства РФ, в том числе о пожарной безопасности, действиям должностных лиц, которые ответственны за профилактику таких нарушений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.