Пансионат с людьми загорелся в подмосковной деревне

4 человека спасли из горящего пансионата в Подмосковье

Здание пансионата загорелось в подмосковной деревне Брехово. Из огня спасли четырех человек, сообщает «112» .

На месте ЧП работают экстренные службы.

Всего из здания эвакуировали 50 человек. Подробностей происшествия нет.

Ранее в результате пожара в московской гостинице «Восход» пострадали два человека.

