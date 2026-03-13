Пансионат с людьми загорелся в подмосковной деревне
Фото - © Главное управление МЧС России по Московской области
Здание пансионата загорелось в подмосковной деревне Брехово. Из огня спасли четырех человек, сообщает «112».
На месте ЧП работают экстренные службы.
Всего из здания эвакуировали 50 человек. Подробностей происшествия нет.
Ранее в результате пожара в московской гостинице «Восход» пострадали два человека.
