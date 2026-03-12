сегодня в 22:31

В результате пожара в московской гостинице «Восход» пострадали два человека

В результате пожара в московской гостинице «Восход» пострадали два человека, сообщает Telegram-канал « 112 ».

«Во время пожара пострадали 30-летний мужчина и 65-летняя женщина. Они отравились угарным газом, обоих госпитализировали», — говорится в сообщении.

Возгорание полностью ликвидировано.

В северо-восточном районе Москвы произошел пожар в здании гостиницы. Возгорание случилось в отеле «Восход», расположенном на Алтуфьевском шоссе.

Предварительно известно, что очаг возгорания был зафиксирован на втором этаже.

