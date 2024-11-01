Прокуратура Москвы: мужчина разбил стекло коммунальной машины на улице Авиаторов

На улице Авиаторов в российской столице агрессивный водитель автомобиля разбил стекло коммунальной машины. Для этого он задействовал биту, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Житель столицы обогнал технику, сделал остановку на дороге, вышел из авто, достал биту из багажника и атаковал стеклянную дверь. В этот момент внутри находился 49-летний работник управляющей компании. После этого агрессор сел в автомобиль и уехал.

Своими действиями злоумышленник нанес ущерб на сумму более 160 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов установят личность правонарушителя и привлекут его к ответственности.

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