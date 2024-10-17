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Прокуратура контролирует установление причин пожара в ТЦ в Королеве

Установление причин пожара в торговом центре подмосковного Королева находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба областного ведомства.

По предварительным данным, очаг возгорания находится на втором этаже здания в подсобном помещении одного из павильонов.

На место пожара выезжал прокурор города Королев Дмитрий Шелудяков. Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств происшествия.

Точная причина возгорания станет ясна после того, как специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.

В четверг утром в торговом центре города Королев, расположенном на ул. Карла Маркса, произошел пожар. О площади возгорания информации не поступало.