В Королеве загорелся торговый центр

сегодня в 10:25

В подмосковном Королеве вспыхнул пожар в торговом центре

В городе Королев Московской области вспыхнул пожар в торговом центре. На ликвидацию возгорания отправлены подразделения спасателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Спасатели уже прибыли к горящему королевскому ТЦ. Информации о площади пожара не поступало. Сведений о пострадавших пока нет.

17, 18 и 19 октября на всей территории Подмосковья прогнозируется I класс пожарной опасности. На эти дни синоптики обещали переменную облачность и отсутствие осадков.

Ранее в подмосковном Щелкове вспыхнул пожар в воинской части, в результате случившегося никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — неисправность проводки.

