Названа причина пожара в воинской части в Подмосковье
В подмосковном Щелкове ликвидировали пожар в воинской части
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
В Щелковском районе Московской области ликвидировали горение на территории воинской части. Предварительно, пожар мог вспыхнуть из-за сломанной проводки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
Сигнал о пожаре на военном объекте поступил на диспетчерский пульт после полудня 16 октября. Огнем была объята крыша воинской части.
Пожар погасили в 13:10, ровно за полчаса с момента поступления сигнала о ЧП. Горение ликвидировал штатный пожарный расчет воинской части.
В результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее поступала информация о крупном пожаре на военном аэродроме Чкаловский в Щелково. Площадь возгорания на объекте составила 800 квадратных метров. Пожару присваивали 2 ранг сложности.