Названа причина пожара в воинской части в Подмосковье

сегодня в 16:33

В подмосковном Щелкове ликвидировали пожар в воинской части

В Щелковском районе Московской области ликвидировали горение на территории воинской части. Предварительно, пожар мог вспыхнуть из-за сломанной проводки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Сигнал о пожаре на военном объекте поступил на диспетчерский пульт после полудня 16 октября. Огнем была объята крыша воинской части.

Пожар погасили в 13:10, ровно за полчаса с момента поступления сигнала о ЧП. Горение ликвидировал штатный пожарный расчет воинской части.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее поступала информация о крупном пожаре на военном аэродроме Чкаловский в Щелково. Площадь возгорания на объекте составила 800 квадратных метров. Пожару присваивали 2 ранг сложности.