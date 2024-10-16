«112»: огонь охватил 800 «квадратов» на подмосковном аэродроме Чкаловский
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Площадь возгорания на военном аэродроме Чкаловский в городском округе Щелково составляет 800 кв. м, сообщает Telegram-канал «112».
Локализовать пожар, которому присвоили 2 ранг сложности, пока не удалось, продолжается тушение огня.
Возгорание началось на крыше Г-образного административного здания. Его оперативно покинули все сотрудники.
Предположительно, вспыхнуть могло штабное здание. Официальных комментариев по поводу ЧП нет.