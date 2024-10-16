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«112»: огонь охватил 800 «квадратов» на подмосковном аэродроме Чкаловский

Площадь возгорания на военном аэродроме Чкаловский в городском округе Щелково составляет 800 кв. м, сообщает Telegram-канал «112».