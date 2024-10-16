Административное здание вспыхнуло на аэродроме Чкаловский в Подмосковье
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Пожар произошел в административном здании, расположенном на аэродроме Чкаловский в подмосковном Щелково, сообщает Telegram-канал «112».
Огонь разгорелся на кровле Г-образного строения. В результате возгорания пострадавших нет, все сотрудники вовремя покинули помещения.
На месте ЧП приступили к работе пожарной-спасательные расчеты. Сейчас у пожара — 2 ранг сложности.
По данным РЕН ТВ, возгорание случилось в штабном здании. Остальные подробности не приводятся.