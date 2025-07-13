Крупнейший на Земле «камень с Марса» продадут на аукционе

На аукционе Sotheby’s выставили на продажу самый большой в мире кусок породы с Марса, найденный на Земле. Он весит 25 кг и уйдет с молотка за 2–4 млн долларов, сообщает «Интерфакс» .

По информации аукционного дома, это часть метеорита, которая покинула поверхность Марса после столкновения с астероидом. Камень упал в Сахаре, преодолев 225 млн км. Его обнаружили в Нигере в 2023 году.

Размер куска породы — 375×279×152 мм. Он содержит 7% веществ, которые есть на Марсе. При этом она больше всех других осколков, найденных на Земле, на 70%. На этом же аукционе выставят скелет молодого цератозавра. Его высота более 2 метров, а длина — почти 3 метра.

Ранее на аукционе в Испании головка сыра Cabrales весом 2,5 кг была продана за 42 232 доллара, установив новый мировой рекорд стоимости для сыров. Этот уникальный продукт 10 месяцев созревал в естественных пещерах на высоте 1500 метров в Астурии, где особый микроклимат придал ему неповторимый вкус и аромат.