Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в Котельниках

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Установление всех обстоятельств и причин пожара в складском здании в городском округе Котельники находится на контроле Люберецкой городской прокуратуры, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Пожар вспыхнул на продуктовом складе в мкр. Силикат днем 23 мая. Сообщения о нем поступили около 16:00 по московскому времени.

Возгорание локализовано. Площадь пожара была свыше 1 тыс. кв. м.

Обстоятельства происшествия выясняются. Причины пожара станут известны после проведения пожарно-технической экспертизы.

Ранее в Сети появились кадры с места происшествия. На них видно крупное возгорание и черный дым.