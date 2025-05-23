В Подмосковье вспыхнул крупный пожар на складе. Видео

сегодня в 17:27

В Котельниках вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар охватил склад в Котельниках Московской области, сообщает «МК: срочные новости» . Издание также опубликовало кадры с места происшествия.

На видео можно заметить крупное возгорание и черный дым, вздымающийся в небо. Пожар снял на видео один из очевидцев происшествия.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

«Осторожно, новости» добавляют, что возгорание произошло рядом с Угрешским проездом. Недалеко от места ЧП находятся склады и лакокрасочный завод.

Ранее три автомобиля сгорели на парковке в подмосковном Одинцове. Предположительно, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.