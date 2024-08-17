Прокуратура контролирует расследование ДТП, где погибли 3 девушки в Подмосковье

В Подмосковье гибель 3 девушек в ДТП расследуют по статье о нарушении ПДД

По факту смертельного ДТП в Подмосковье, где погибли три девушки, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», ход расследования контролирует Шатурская горпрокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области .

Предварительно установлено, что за рулем была 19-летняя девушка. Именно она не справилась с управлением машины, допустила съезд на правую обочину с последующим наездом на дерево и опрокидыванием транспорта. Сама девушка и две ее подруги 18-ти и 15-ти лет соответственно — погибли.

Шатурская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования дела, возбужденного по факту смертельного ДТП. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.

Ранее сообщалось, что смертельная авария произошла на автодороге «Великодворье — пос. санатория Озеро Белое». Все обстоятельства случившегося устанавливаются.