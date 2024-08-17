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В Подмосковье в ДТП погибли три человека, в том числе подросток

Три человека, в том числе подросток, погибли после столкновения автомобиля с деревом в городском округе Шатура Московской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло 16 августа на автодороге «Великодворье — пос. санатория Озеро Белое». По предварительной информации, 19-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля марки «ВАЗ», не справилась с управлением и наехала на дерево, в результате чего машина опрокинулась.

В результате аварии погибли три человека погибли, в том числе 15-летний подросток. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее грузовой автомобиль опрокинулся на мосту Лужники на юго-западе Москвы.