Прокуратура контролирует дело пострадавшего от взрыва мальчика в Подмосковье

Городская прокуратура подмосковного Орехово-Зуева взяла на контроль дело об установлении всех обстоятельств, при которых 11-летний мальчик пострадал от взрыва, предположительно, подобранный с земли петарды. Ребенка доставили в больницу, где оказывают всю необходимую помощь, сообщает прокуратура Московской области .

Предварительно установлено, что 12 апреля 2026 года в районе школы на улице Бугрова подросток вместе с товарищем пытался поджечь петарду, которая не воспламенилась. Мальчик взял ее и положил в карман одежды, где устройство внезапно взорвалось, причинив ему повреждение руки.

Прокуратура проведет проверку всех деталей происшествия, включая вопрос о том, как несовершеннолетние смогли приобрести пиротехнику. На основании итогов расследования будут применены соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что при взрыве мальчику оторвало два пальца. Третий палец медики стараются спасти оперативным путем.

