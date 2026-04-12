Мальчику оторвало пальцы после взрыва неизвестного предмета в Подмосковье

12 апреля мальчик поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался в его руках в подмосковном Орехово-Зуеве. Предварительно известно, что в результате детонации предмета у ребенка оторвало пальцы, сообщает Telegram-канал «112» .

Происшествие случилось на улице Бурова. Известно, что пострадавший ребенок что-то поднял с земли, после чего произошел взрыв, который привел к травме руки.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее аналогичным образом мальчик пострадал в Красногорске. Тогда ребенок поднял с земли денежную купюру, после чего раздался взрыв. Пострадавшего госпитализировали, затем прооперировали. Через некоторое время его выписали домой.

