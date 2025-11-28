Мальчика, которому оторвало пальцы взрывом в Красногорске, выписали домой

10-летнего мальчика Глеба из Красногорска, у которого в руках взорвалось СВУ, выписали из больницы. Лечение он проходил в Детском научно-клиническом центре им. Л. М. Рошаля, сообщает ТАСС .

Ребенок помахал журналистам забинтованными руками и признался, что чувствует себя хорошо. Мать мальчика обратилась со словами благодарности ко всем, кто поддерживал семью в такое нелегкое время, а также к врачам.

«Хотим сказать спасибо большое всем, кто нас поддерживал в это время, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал приветы и пожелания дальнейшего выздоровления, поправки ребенка», — высказалась мать школьника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев лично навестил мальчика. На улице Красногорска школьник поднял десятирублевую купюру со взрывчаткой и попал в больницу из-за ее детонации.

«Буду твоим другом, хорошо? Приехал навестить, потому что мама переживает. Такое несчастье случилось, но ничего страшного. У меня сын такого же возраста, младший сын. Ты держись, пожалуйста! Я тоже операции проходил, это всегда тяжело, мама всегда плачет, потому что любит. Но мы победим, хорошо?» — сказал Воробьев, обращаясь к Глебу.

Мальчик поднял банкноту, которая лежала рядом с детской площадкой. В итоге купюра взорвалась в руках ребенка, после чего его госпитализировали. Школьнику пришлось частично ампутировать пальцы.

