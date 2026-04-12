Раненный взрывом мальчик успел положить в карман опасный предмет в Подмосковье

Вечером 12 апреля в подмосковном Орехово-Зуеве 11-летний мальчик на спортивной площадке возле школы поднял с земли, предположительно, петарду, положил ее в карман, после чего предмет взорвался. В итоге ребенку оторвало два пальца, третий палец в настоящее время стараются спасти хирурги, сообщает SHOT .

По данным Mash, соседи весь день жаловались на то, что в районе школы дети взрывали петарды.

В настоящее время ребенку оказывают всю необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает. Однако о сохранности третьего травмированного пальца пока говорить рано.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

