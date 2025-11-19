Прокуратура контролирует дело о провалившемся под пол ребенке в ТЦ Серпухова

Прокуратура города Серпухова выясняет детали инцидента, в результате которого пострадал 11-летний ребенок в одном из городских торговых комплексов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области .

Предварительно установлено, что 18 ноября 2025 года в дневное время мальчик 11 лет пытался поднять косметическое средство, которое случайно обронила его подруга на металлическую конструкцию между лестницей и эскалатором в торговом центре Серпухова.

Преодолев барьер, мальчик прыгнул на эту конструкцию, но она не выдержала его веса и обрушилась. В итоге ребенок получил травмы и был доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Прокуратура Серпухова проведет расследование обстоятельств случившегося и оценит законность действий ответственных лиц, в частности, в отношении обеспечения безопасного пребывания посетителей в торговом центре.

Также прокуратурой города взят на особый контроль ход доследственной проверки, осуществляемой местным отделением полиции по данному происшествию.

