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Прокуратура: дело об убийстве замкомандира из СВО в Солнечногорске под контролем

16 октября в 09:00 в деревне Меленки городского округа Солнечногорска в машине нашли труп 44-летнего мужчины. Дело об убийстве взяла под контроль прокуратура Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

На трупе, найденном в белом внедорожнике, обнаружили огнестрельные ранения. Было совершено, как минимум, три выстрела.

По предварительным данным, погибнуть мог участник спецоперации, замкомандира одной из воинских частей ВС РФ. Он прибыл в Московскую область неделю назад.

По факту убийства ранее открыли уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России «убийство» и части 1 статьи 222 УК «незаконный оборот оружия». На месте происшествия работу правоохранителей координирует Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.