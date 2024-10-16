Приехавшего с СВО замкомандира в упор расстреляли в его автомобиле в Подмосковье

сегодня в 16:04

В подмосковном Солнечногорске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. По данным следствия, в погибшего минимум трижды выстрелили, пока он ехал на машине в деревне Меленки, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области .

«МК: срочные новости» добавляет, что, по предварительным данным, погибшим оказался участник СВО, приехавший в Подмосковье неделю назад. Он мог служить заместителем командира воинской части.

Правоохранители заявили, что убийство произошло утром 16 октября. В мужчину стрелял другой неизвестный автомобилист — он вел огонь по боковому стеклу водительской двери, где сидел предполагаемый участник спецоперации.

Расстрелянный мужчина погиб на месте, причем его автомобиль продолжил ехать, пока не врезался в забор.

Возбужденно уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. К работе над делом привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты.