Произошло задымление: подмосковный ТЦ «Город» эвакуировали

сегодня в 14:43

Экстренная эвакуация объявлена в ТЦ «Город» в Подмосковье

Посетителей экстренно вывели из здания торгового центра «Город» в Долгопрудном. Объявлена эвакуация, сообщает MSK1.RU .

По словам очевидцев, в здании по адресу: Лихачевский проспект, 74, произошло задымление. Серый дым видно и на опубликованных в Сети кадрах. Обстановка вокруг торгового центра спокойная.

Оказалось, что возгорание произошло на 3 этаже торгового центра в зоне фудкорта. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», бригады МЧС уже выехали к месту происшествия.

Одна из посетительниц ТЦ рассказала, что все люди уже стоят на улице. Внутри здания чувствовался запах гари.

«Мы в „Детском мире“ были на 3 этаже, женщины мне помогли коляску спустить с ребенком», — добавила она.

Ранее очевидцы сообщали об эвакуации в ТЦ «Кузьминки Молл» на юго-востоке столицы. Люди спешно покидали помещение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.