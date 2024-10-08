Проходивший в Польше обучение солдат ВСУ привез на Украину лихорадку Марбург

Солдат, который проходил обучение военному делу в Польше, завез на Украину смертельную африканскую лихорадку Марбург. Его забрали в ужгородский госпиталь, сообщает Mash .

Военный проходил курсы в польском городе Щецин. Он находится рядом с немецкой границей.

Недавно всего в 4 часах езды на автомобиле от Щецина, в Гамбурге, произошла вспышка лихорадки Марбург. У пострадавших были жуткие симптомы: шла кровь из глаз, случилась диарея. Известно, что болезнь часто заканчивается летальным исходом.

Аналогичные симптомы выявили и у вернувшегося с «военных курсов» на Украину из Польши солдата ВСУ. Его положили в госпиталь под Львовом. Он сидит на карантине вместе с несколькими сослуживцами.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что в России готовятся тестировать вакцину для профилактики лихорадки Марбург. Доклинические испытания успешно провели.